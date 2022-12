Bojan, antiga promessa do Barcelona, não renova pelo Vissel Kobe e fica sem clube

Aos 32 anos, antigo internacional espanhol diz adeus ao clube que foi a sua casa desde 2021

Bojan Krkic, antiga grande promessa da formação do Barcelona, está, aos 32 anos, sem clube, depois de não renovar contrato com os nipónicos do Vissel Kobe, anunciou o clube japonês nesta terça-feira.

Colega da antiga figura catalã Iniesta, Bojan diz adeus a um emblema que foi a sua casa nos últimos dois anos.

Sem conseguir cumprir todas as expectativas que recaíam sobre si, Bojan tem experimentado várias equipas e campeonatos nos últimos anos, entre o Stoke, de Inglaterra, o Mainz, da Alemanha, o Alavés, de Espanha, ou a Roma e o Milan, de Itália.