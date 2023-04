Boehly arrasou exibição "embaraçosa" do Chelsea frente ao Brighton

De acordo com o jornal The Telegraph, o proprietário dos blues deu um raspanete aos jogadores após o desaire frente ao Brighton (1-2), no sábado.

Vivem-se dias complicados em Stamford Bridge, com o Chelsea a ter sofrido a sexta derrota consecutiva na Premier League no sábado, em casa diante do Brighton (1-2), ocupando a 11.ª posição do campeonato à 31.ª jornada, a 14 pontos dos lugares europeus.

De acordo com o jornal The Telegraph, Todd Boehly, proprietário dos blues, deu um raspanete à equipa logo após o desaire frente aos seagulls, qualificando a exibição como "embaraçosa".

O dirigente terá alertado ainda para a necessidade de resposta na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, na terça-feira (20h00), na receção ao Real Madrid, após a derrota por 0-2 no primeiro jogo, em Londres.

É de referir que Boehly já investiu mais de 600 milhões de euros no Chelsea desde o início da época, incluindo 240 milhões no mercado de inverno. Nos últimos 13 jogos, os blues somaram apenas duas vitórias, tendo despedido recentemente Graham Potter do comando técnico, rendido de forma interina por Frank Lampard até ao final da temporada.