Boca Juniors em festa na Argentina depois da desilusão na Libertadores

Conquistou a Copa Diego Maradona nas grandes penalidades.

O Boca Juniors conquistou a Copa Diego Maradona, após vencer na final o Banfield, no desempate por grandes penalidades, em jogo disputado no Estádio San Juan del Bicentenario, em San Juan.

Os "xeinezes", eliminados durante a semana nas meias-finais da Taça dos Libertadores, diante dos Santos, sofreram a igualdade a 1-1 já nos descontos e quando estavam reduzidos a 10 jogadores, após segundo amarelo a Emmanuel Mas, aos 87 minutos.

A equipa tinha chegado à vantagem por Edwin Cardona, aos 64 minutos, mas o Banfield "forçou" o prolongamento, com um golo de Luciano Lollo, aos 90+6, e foi apenas nas grandes penalidades que garantiu o triunfo.

Do lado do Boca foram convertidos os cinco penáltis, dois dos quais por Carlitos Tévez e Salvio - que entraram já na segunda parte -, enquanto que no Banfield Jorge Rodríguez falhou o pontapé decisivo, deixando o desempate em 5-3.

O futebol argentino parou a atividade a partir de março, com uma suspensão de mais de seis meses devido à pandemia da covid-19, e a Federação decidiu organizar um torneio em diferente formato, que teve início em novembro.

A Copa acabou por receber o nome de Diego Maradona, após a morte da antiga "estrela" do futebol mundial, em 25 de novembro.

Com a conquista desta Copa, o Boca Juniors chega aos 70 troféus no palmarés, mais quatro do que o rival River Plate, numa contabilidade entre troféus nacionais, campeonatos e taças, e internacionais.

No campeonato, o Boca Juniors tem 34 títulos, menos dois do que o River Plate, mas conseguiu agora igualar os rivais no número de troféus nacionais, com 48 cada, sendo a Copa Diego Maradona contabilizada como mais uma taça.