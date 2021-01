Boca Juniors e River Plate equivalem-se em Superclássico vibrante

Jogo de maior cartaz do futebol argentino terminou com quatro golos e com as equipas reduzidas a dez elementos. Lisandro Lopez e Toto Salvio não saíram do banco

No primeiro Superclássico argentino realizado à porta fechada, por força da pandemia, os eternos arquirrivais Boca Juniors e River Plate empataram, na madrugada deste domingo, a dois golos e continuam taco-a-taco na liderança da Taça Diego Armando Maradona.

No bem tratado relvado do Estádio La Bombonera, a formação de Buenos Aires protagonizou um melhor início de jogo e inaugurou o marcador logo aos 10 minutos, pelo experiente Ramon Ábila, que atendeu um cruzamento de Emanuel Más.

O resultado não mais se alterou até à segunda parte do desafio, o penúltimo referente ao grupo A da competição. Porém, a expulsão de Campunazo, por acumulação de amarelos, trouxe desequilíbrio e permitiu ao River Plate revirar o marcador... ainda que temporariamente.

A jogar, então, com mais um elemento desde os 58 minutos, os forasteiros igualaram depois por Federico Girotti, com um cabeceamento certeiro desferido aos 74 minutos, assistido por um cruzamento de Montiel desde a direita.

Apenas três minutos depois (77), o River Plate adiantou-se mesmo no marcador da mítica Bombonera, por intermédio de Rafael Borré, numa jogada de antecipação à defesa contrária para desviar um cruzamento de Ignacio Fernández.

As incidências no segundo tempo ocorreram quase em catadupa e, logo aos 80 minutos, ainda os jogadores do River Plate se regozijavam pela vantagem, o ex-benfiquista Enzo Pérez recebeu uma ordem de expulsão, também por acumulação de amarelos.

As duas equipas ficavam, então, em igualdade numérica, face às disputas acesas de bola e à intensidade acima da média, e as forças como que se reequilibraram dentro das quatro linhas.

A jogar em casa, mesmo que sem o entusiasta público nas bancadas, o Boca Juniors assumiu a responsabilidade e, já perto do fim, Carlitos Tévez, saído do banco de suplentes, demonstrou classe intacta ao bater o guardião Villa com um "chapéu", definindo o resultado final (2-2).

Num jogo em que "serviu" para as duas equipas se manterem igualadas no topo da classificação do grupo A da Taça Diego Armando Maradona, com oito pontos, Lisandro Lopez e Salvio (dupla ex-Benfica) não foram utilizados.