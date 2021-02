Boateng deixa Mundial de clubes devido à morte da ex-namorada

Treinador dos bávaros anunciou a dispensa do defesa-central antes da final com o Tigres.

Jérôme Boateng é baixa de peso no Bayern para a final do Mundial de clubes, marcada para as 18h00 de quinta-feira, em Doha, frente aos mexicanos do Tigres.

O treinador Hansi Flick anunciou na antevisão ao encontro que o defesa-central foi autorizado a regressar à Alemanha na sequência da morte da ex-namorada, Kasia Lenhardt.

A modelo, de 25 anos, foi encontrada morta em Berlim pela polícia, uma semana depois da separação do casal. A morte de Lenhart não está a ser considerada suspeita pelas autoridades e ocorreu uma semana depois do término da relação com o internacional alemão.