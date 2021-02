"Boateng anda há muito tempo a brincar com a vida das mulheres"

Modelo comentou morte da ex-namorada de Jérôme Boateng.

Há cerca de duas semanas, Kasia Lenhardt, ex-namorada de Jérôme Boateng, defesa do Bayern, foi encontrada morta em Berlim pela polícia, uma semana depois da separação do casal.

Agora, Melissa Howe, ex-modelo da Playboy, deu uma entrevista ao jornal britânico The Sun, na qual revelou pormenores da sua história com Boateng.

"Não me surpreende que, pela forma como homens como Boateng lidam com as mulheres e mexem com as suas mentes e emoções, tenha levado a uma loucura destas. Choca-me muito que tenha havido uma morte, mas penso que o Jerôme anda há muito tempo a brincar com a vida das mulheres e algo iria acontecer, fosse isto ou outra coisa qualquer", começou por contar.

Melissa Hoew contou que conheceu o jogador do Bayern, em 2016, num bar, em Londres, e Boateng começou a enviar-lhe mensagens. O defesa foi para a Alemanha, tendo voltado a Inglaterra poucos dias depois para estar com a modelo, a quem convidou para uma festa: "Lembro-me que havia paparazzis e ele disse-me para apanharmos táxis separados, mas continuámos a trocar mensagens por muito tempo. Nunca chegámos a envolver-nos, mas estava convencida de que estávamos a namoriscar e que era a única rapariga na vida dele", continuou.

Melissa Howe contou que um dia viu Boateng numa revista com outra mulher que diziam ser a "sua esposa".

"Eu pensei 'o quê? Não sabia que era casado!. Depois descobri que não era sua esposa, mas sim noiva. Mas mesmo assim andou a enviar-me mensagens e a comportar-se como solteiro, quando na verdade tinha companheira e filhos", finalizou.