Boas notícias no Barcelona: Ansu Fati regressa aos treinos

Extremo não joga desde janeiro

Há motivos para sorrir em Barcelona, dado que Ansu Fati atravessa a fase final de recuperação da lesão que sofreu em janeiro e já regressou aos treinos da equipa blaugrana.

Esta tarde e após completar exames médicos, o jovem extremo de 19 anos participou no treino desta tarde do Barça, sendo alvo de aplausos pelos colegas e equipa técnica.

Afastado dos relvados desde 20 de janeiro, após ter sofrido uma lesão no tendão da perna esquerda num jogo com o Athletic Bilbau, a contar para a Taça do Rei, Fati ainda demorará mais algumas semanas até voltar a ser opção para Xavi, devido ao clube não querer arriscar uma recaída, de acordo com A Marca.

Ansu Fati, promissor dianteiro da formação blaugrana, tem sido alvo de constantes problemas físicos nas últimas duas épocas, que têm condicionado a afirmação no Barcelona. Esta época, o espanhol leva cinco golos em dez jogos disputados, o mesmo rendimento que totalizou em 2020/21.