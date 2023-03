Boa notícia para Jesus: Galatasaray tropeça no campeonato turco

Fenerbahçe pode reduzir a diferença para a liderança.

O Galatasaray foi esta sexta-feira derrotado em casa do Konyaspor, por 2-1, jogo da ronda 26 do campeonato turco. Uma boa notícia para Jorge Jesus, treinador do Fenerbahçe, que pode reduzir para seis os pontos de diferença para a liderança, caso vença em casa do Alanyaspor, no domingo.

Com Sérgio Oliveira em campo até ao minuto 80, o Galatasaray esteve na frente ao marcador, graças a um golo de Milot Rashica, ao minuto 31, mas permitiu a reviravolta, com tentos de Soner Dikmen (62) e Ogulcan Ulgun (nos descontos).

Refira-se ainda que o Fenerbahçe tem dois jogos a menos.