Boa notícia para a candidatura ibérica ao Mundial'2030: Reino Unido e Irlanda terão desistido

A notícia é avançada pela BBC

A candidatura ibérica ao Mundial de 2030 poderá ter ganho um aliado de peso a abrir o caminho para a desejada organização por parte de Portugal e Espanha.

O Reino Unido e a Irlanda terão desistido de se candidatarem à organização do evento, devendo focar-se em absoluto no Europeu de 2028.

A notícia foi avançada pela BBC e cita Julian Knight, líder do comité Digital, Culture, Media and Sport (DCMS). Esta organização governamental afirmou , após um estudo, que "olhando às exigências da FIFA, a nossa candidatura seria um fracasso. Vamos focar-nos na candidatura ao Europeu de 2028, acho que é prudente fazê-lo".

Julian Knight diz que as cinco federações envolvidas foram alertadas para esta ideia e tiveram conhecimento desse estudo.

O presidente da comissão responsável pelo digital, cultura e desporto recomendou ainda às federações britânica e irlandesa que desistam de sediar o Campeonato do Mundo de 2030 em futebol, face ao "problema de reputação a nível internacional".

Os incidentes violentos protagonizados pelos adeptos na final de Wembley, do Euro'2020, disputado no verão de 2021, devido à pandemia de covid-19, acabaram por deixar marcas um pouco por toda a cidade de Londres e, principalmente, no palco do encontro, no qual a seleção italiana venceu precisamente a Inglaterra.

"Todos sabem o fervor em torno de uma candidatura ao Campeonato do Mundo, um projeto enorme e caro. É triste, porque estamos idealmente equipados para receber este torneio, mas temos um enorme problema de reputação a nível internacional neste desporto", lamentou Julian Knight, em declarações prestadas à agência britânica PA.

Doze partidas do Euro'2020 foram realizadas em Wembley e na Escócia, mas os atos de violência aconteceram antes do derradeiro encontro, quando centenas de adeptos, sem ingressos, forçaram a entrada no palco da final, entrando em confrontos com a polícia.

Mais tarde, a UEFA impôs à Inglaterra um castigo de dois jogos disputados à porta fechada, sendo um de forma suspensa, e uma multa de 100 mil euros.

Além do Reino Unido, que junta vários países que têm seleções individuais (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte), concorrem à organização do Campeonato do Mundo Espanha e Portugal, numa candidatura conjunta, Marrocos, em África, e o quarteto sul-americano Uruguai, Paraguai, Chile e Argentina.

'