Caso remonta a 2015. Antigos dirigentes podem enfrentar penas de prisão, estimadas até cinco anos, ou serem obrigados a um pagamento de uma avultada multa compensatória

Outrora respetivos líderes do futebol mundial e europeu, Joseph Blatter e Michel Platini começam a ser julgados, pela Justiça suíça, esta quarta-feira, por causa de acusações de corrupção praticada durante os mandatos na FIFA e na UEFA.

Os antigos dirigentes, que foram investigados durante sete anos, estão acusados de fraude e desvios de fundos: as autoridades judiciais da Suíça creem que, em 2015, Blatter autorizou um pagamento "ilícito" de 1,8 milhões de euros a Platini.

Segundo a BBC, a defesa de ambos alegou que esse pagamento era referente a um acordo de 1999, que nomeava Platini como conselheiro especial de Blatter, entre 1998 e 2002.

O julgamento de Blatter e Platini, que negam a veracidade das acusações, pelo que se consideram inocentes no processo, deverá decorrer até 22 de junho, em Bellinzona. O veredicto do juiz, segundo fontes do processo, poderá ser proferido a 8 de julho.

Se forem efetivamente condenados, Blatter e Platini podem enfrentar penas de prisão, estimadas até cinco anos, embora haja a probabilidade de estas serem suspensas, ou ficar obrigados a um pagamento de uma avultada multa compensatória.

Os ex-líderes da FIFA e da UEFA foram suspensos, em outubro de 2015, por um período de oito anos, pelo comité de ética do órgão que tutela o futebol mundial, originando a demissão de Blatter, após 17 anos, e a impossibilidade de sucessão de Platini.

O Comité de Ética da FIFA entendeu que o pagamento de Blatter a Platini "não tem base legal" e que esse não constava das contas do organismo. Os antigos dirigentes são ainda visados por gestão danosa, conflito de interesses e contabilidade falsa.