"Blasfémia" vale jogo de suspensão ao romano Bryan Cristante

Antigo médio do Benfica e futuro adversário do Braga vai falhar próximo jogo da Serie A por mencionar nome de figura religiosa inadvertidamente

A comissão disciplinar da Liga italiana suspendeu, esta segunda-feira, o médio italiano da Roma, Bryan Cristante, por ter "proferido uma blasfémia" no jogo entre o clube da capital italiana e o Bolonha, referente à 11.ª ronda da Serie A.

O antigo jogador do Benfica e futuro adversário do Braga na Liga Europa reagiu de forma insultuosa ao autogolo marcado aos 23 minutos do desafio realizado no Estádio Renato Dall"Ara, quando o marcador apontava um favorável score de 3-0.

"[Cristante] pronunciou uma expressão blasfema no 23.º minuto da primeira parte. (...) O jogador em questão foi claramente enquadrado e gravado pelas imagens de TV enquanto proferia uma expressão blasfema, identificável e audível sem margens de dúvida razoável", pode ler-se no comunicado do órgão disciplinar.

A Liga italiana havia proibido, em 2010, os jogadores de utilizaram o nome de figuras religiosas para criticar ou lamentar ações protagonizadas em campo.

Face a este castigo, Bryan Cristante não vai poder ser convocado por Paulo Fonseca para a receção da Roma ao Torino, marcada para o próximo dia 17 de dezembro e relativa à 12.ª jornada da Serie A.