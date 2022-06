Bissouma perto de se tornar no terceiro reforço do novo Tottenham: eis os valores em causa

Médio tem sido figura do Brighton, mas este verão pode marcar mesmo o salto na carreira. Spurs já oficializaram Fraser Forster e Ivan Perisic

Antonio Conte e a direção do Tottenham continuam a trabalhar no reforço do plantel para a próxima época. Os spurs vão jogar na Liga dos Campeões e querem aproximar-se do trio da frente na Premier e, para tal, Yves Bissouma deve chegar para ajudar.

O médio tem sido uma das figuras do Brighton, de Graham Potter, mas o verão de 2022 pode marcar o salto na carreira. De acordo com o The Times, o acordo pode ficar fechado por 29 milhões de euros.

Yves Bissouma está, assim, perto de se tornar no terceiro reforço do Tottenham para 2022/2023, depois do guarda-redes Fraser Forster e do extremo/lateral Ivan Perisic.