Bis e assistência de Vlahovic recoloca Juventus na rota dos triunfos

A Juventus regressou aos triunfos na Serie Am frente à Salernitana (3-0), no encontro de encerramento da 21.ª jornada, em que Vlahovic foi a grande figura, com um bis e uma assistência.

Em Salerno, o emblema de Turim deixou o encontro muito bem encaminhado nos primeiros 45 minutos, face ao tento do avançado sérvio, de grande penalidade, aos 26 minutos, que viria a servir, aos 45, o compatriota Filip Kostic.

No segundo tempo, o desafio ficou, praticamente, resolvido, quando Vlahovic apontou o terceiro, aos 47, possibilitando à Juve voltar a vencer, após três duas derrotas e um empate na prova.

Com este triunfo, a Juventus sobe à 10.ª posição, com 26 pontos, os mesmos de Monza (11.º) e Empoli (12.º), enquanto a Salernitana segue em 16.º, com 21.