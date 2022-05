Bis de Tchouaméni vale vice-liderança provisória da Ligue 1 para o Mónaco

Angel Gomes, ex-Boavista, marcou o único golo do Lille

O Mónaco venceu esta sexta-feira por 2-1 na visita ao Lille, em jogo da 36ª jornada, e chegou provisoriamente à vice-liderança da da Ligue 1.

Aurélien Tchouaméni, nova coqueluche monegasca que já despertou a atenção de vários tubarões europeus, foi instrumental para o triunfo do Principado, marcado o primeiro e último golo da partida, aos 42 e 75 minutos.

Da parte do Lille, que teve José Fonte e Tiago Djaló a titulares, Angel Gomes, extremo que representou o Boavista na época passada, apontou o golo do empate aos 69, num esforço insuficiente para impedir a segunda derrota consecutiva para os dogues, que já falharam o acesso às competições europeias.

O Mónaco ascendeu à vice-liderança da Ligue 1, com 65 pontos, mesma pontuação do Marselha, que joga no domingo com o Lorient, às 16h05. Já o campeão francês da época passada é décimo, com 51 pontos.