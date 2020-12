Bis de Júnior Negão na final da Champions da Ásia dá o título ao Ulsan Hyundai

Avançado brasileiro deu a volta ao jogo em que os iranianos do Persepolis estiveram em vantagem. Marcou o primeiro na ressaca de um penálti que o guarda-redes Hamed Lak defendera.

O Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, venceu, por 1-2, este sábado, os iranianos do Persepolis, na final da Champions League asiática, com golos de Júnior Negão. Aos 33 anos, o avançado brasileiro foi o protagonista da partida disputada no Catar.

Mehdi Abdi colocou o Persepolis a vencer no minuto 45, sem que a vantagem tivesse durado até ao intervalo. Júnior Negão empatou, no quarto minuto dos descontos, na ressaca de um penálti defendido pelo guarda-redes Hamed Lak. O remate que valeu o título continental ao Ulsan Hyundai surgiu no início do segundo tempo: em apenas dez minutos, Júnior Negão deu a volta ao resultado e fez história no clube.