Bis de Bonucci vale subida provisória da Juventus à Europa

Triunfo por 0-2 na casa da Lázio. Rivais deste sábado têm os mesmos pontos (21) na Serie A

Leonardo Bonucci assinou hoje os dois golos do triunfo da Juventus sobre a Lázio, por 2-0, em jogo da 13.ª jornada, que permitiu aos bianconeri subirem provisoriamente ao sexto lugar da Liga italiana.

O central internacional transalpino marcou aos 23 e 83 minutos, ambos de grande penalidade, alcançando, aos 34 anos, o primeiro bis de uma carreira na qual anotou 37 golos em 558 partidas como profissional.

A Juventus somou o segundo triunfo consecutivo na Serie A e ascendeu à sexta posição, com 21 pontos, precisamente em igualdade com a Lázio, quinta colocada, que, com este desaire, viu a Atalanta reforçar o quarto posto, com 25 pontos, os mesmos do Inter Milão, terceiro.