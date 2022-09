Antigo internacional mobilizado pela Rússia para a guerra na Ucrânia

Antigo jogador do Everton e da seleção russa, Diniyar Bilyaletdinov, vai fazer parte do exército na invasão do país à Ucrânia

Diniyar Bilyaletdinov, antigo canhoto do Everton, da seleção russa e de outros emblemas importantes da Rússia, foi mobilizado para combater na Ucrânia, confirmou o pai do ex-futebolista.

"O Diniyar recebeu, de facto, uma notificação. É difícil falar sobre emoções porque ele não serviu no exército apesar de ter cumprido serviço militar. Foi algo específico relacionado com o desporto. Foi há cerca de 19 anos", referiu, à comunicação social do seu país.

O pai do ex-futebolista explicou ainda que o seu filho vai ainda tentar perceber se a notificação está correta, uma vez que parece haver uma certa incongruência na questão da idade.

"A lei diz para chamarem pessoas até aos 35 anos e ele tem 37. Há aqui uma certa inconsistência. Ele vai tentar perceber se a notificação está correta ou se foi enviada antecipadamente", explicou.

Internacional em 47 ocasiões, Bilyaletdinov fez seis golos pela seleção do seu país, cumprindo duas temporadas e meia na Premier League e defrontando, nessa altura, nas competições europeias, Sporting e Benfica.