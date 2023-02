Bilionário prepara proposta de 3,5 mil milhões de euros pelo Tottenham

Entrada do estádio do Tottenham

O jornal Financial Times avança que o empresário Jahm Najafi, vice-CEO dos Phoenix Suns, da NBA, pretende adquirir o clube londrino, prevendo avançar com uma proposta de compra nas próximas semanas.

O jornal Financial Times avança esta quarta-feira que bilionário Jahm Najafi, vice-presidente dos Phoenix Suns, da NBA, está preparar uma proposta de 3,5 mil milhões de euros para a compra do Tottenham, devendo apresentá-la à direção presidida por Daniel Levy nas próximas semanas.

O investidor iraniano, com dupla nacionalidade norte-americana, não está sozinho na ideia, sendo apoiado por um consórcio de investidores.

Quanto aos moldes do negócio, a proposta que está ser preparada prevê que Najafi e o tal grupo de investidores invistam 70 por cento desses 3,5 mil milhões de euros, com os restantes 30 por cento a ficarem encarregues de "apoiantes do Golfo, principalmente de Abu Dhabi".

A atual direção do clube tem enfrentado uma onda de contestação nos últimos anos devido a temporadas aquém das expetativas na Premier League e, acima de tudo, falta de troféus. Recorde-se que os spurs não levantam um título desde que conquistaram a Taça da Liga inglesa em 2008.

De resto, também o Manchester United tem motivado interesse de compra por parte de investidores, entre eles Elon Musk, com as últimas notícias a apontarem que um grupo catari vai avançar com uma proposta que poderá chegar aos 4,5 mil milhões de euros pelo clube.