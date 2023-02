Bilionário inglês faz segunda proposta para a compra do Manchester United

Depois do grupo de investidores do Catar, agora o CEO da INEOS e dono do Nice também avança com proposta para comprar os red devils

Segundo a Sky News, o CEO da INEOS e dono do Nice, o bilionário inglês Jim Ratcliffe, terá apresentado uma proposta para a compra do Manchester United.

Recorde-se que esta sexta-feira também um grupo de investidores do Catar, liderado pelo sheik Jassim Bin Hamad Al Thani, colocou em cima da mesa uma proposta de cerca de 4,5 mil milhões de euros.

A Sky News fala ainda da possibilidade de mais duas propostas, uma de um fundo norte-americano e outra vinda da Arábia Saudita.