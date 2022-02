Bilhete da estreia de Messi pelo Barcelona, no Dragão, vendido por 43 mil euros

Lionel Messi fez a estreia pela equipa principal do Barcelona a 16 de novembro de 2003, num jogo particular frente ao FC Porto, que serviu de inauguração do Estádio do Dragão.

Um bilhete do FC Porto-Barcelona de 16 de novembro de 2003 foi vendido por 43 mil euros, de acordo com a plataforma de leilões Goldin. Esta partida marcou, além da inauguração do Estádio do Dragão, a estreia de Lionel Messi com a camisola da equipa principal dos catalães.

Segundo a plataforma norte-americana, o ingresso foi vendido por Manuel Barbosa e foi o bilhete de futebol vendido pelo valor mais alto de sempre.

O desafio de caráter particular terminou com a vitória dos azuis e brancos, por 2-0. Derlei e Hugo Almeida apontaram os golos.

De recordar que um cromo da Panini de Cristiano Ronaldo, dos tempos do Sporting, foi vendido neste último domingo por uma pequena fortuna, nos Estados Unidos. A imagem do português custou 70 mil euros.