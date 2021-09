Bielsa leva a melhor sobre Marco Silva nos penáltis e segue na Taça da Liga

Vários portugueses em campo na terceira ronda

Não correu bem a noite a Marco Silva e ao Fulham. Os londrinos acabaram eliminados na terceira ronda da Taça da Liga Inglesa, ao perderam nas grandes penalidades diante do Leeds.

Depois de um nulo no final dos 90 minutos, foi preciso recorrer ao desempate por penáltis, tendo aí a equipa do técnico português falhado três castigos máximos, ao contrário do adversário, que falhou apenas em duas ocasiões.

André Gomes foi um dos portugueses em ação, tendo feito parte do onze do Everton que perdeu, também nas grandes penalidades, diante do QPR.

Diogo Jota foi suplente não utilizado no triunfo confortável do Liverpool, no terreno do Norwich, por 0-3.

Quanto ao Manchester City, com muitas ausências na defesa, esteve a perder, mas goleou, por 6-1, o Wycombe Wanderers, com Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias como suplentes não utilizados.