Bielsa é diferente até na forma de elogiar: "Guardiola causou muitos danos ao futebol"

O treinador do Leeds United é uma das maiores inspirações do técnico catalão

Os elogios de Pep Guardiola a Marcelo Bielsa já se repetiram inúmeras vezes, mas o treinador argentino teve um comentário curioso.

"Eu acho que o Guardiola causou muitos danos ao futebol. Sem querer, ele deu origem à criação de sistemas de jogo para os outros se defenderem das suas equipas. Esse sistema é ficar com dez jogadores no próprio campo, atrás do círculo central. É um sistema para neutralizar as equipas do Guardiola, do Klopp, dos que tentam jogar", atirou o treinador do Leeds United, que este fim de semana defronta precisamente a equipa orientada por Guardiola, o Manchester City.

"Às vezes, a resposta é mesmo essa. Mas hoje é muito comum adotar esse sistema contra equipas consideradas mais fortes. E isso é bem defensivo", acrescentou Bielsa.