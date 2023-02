Bielsa com exigência de loucos para orientar o México

Técnico argentino estará a pedir mais do triplo de ordenado do que ganhava Gerardo Martino, que saiu após o Mundial do Catar

O México continua à procura de um sucessor para Gerardo MArtino, que deixou a seleção após o Mundial do Catar, e Marcelo Bielsa é mais um nome na lista. No entanto, as exigências de "El Loco" Bielsa são... de loucos.

Segundo o El Universal, o treinador argentino está a pedir 10 milhões de dólares, mais do triplo do que ganhava por ano Martino (três milhões).

Aos 67 anos, Bielsa deixou o Leeds no início da época, após quatro anos no clube. E recusou orientar o Everton. Além da extensa carreira em clubes (no México passou por Atlas e América), orientou as seleções do Chile e da Argentina.

Na lista do México estão também Miguel Herrera, Guillermo Almada e Diego Cocca.