Bielsa ataca comercialização do futebol: "O produto torna-se cada vez pior"

Marcelo Bielsa, treinador do Leeds

Treinador do Leeds critica a calendarização das provas.

Apenas com dois triunfos esta temporada, o Leeds é 17.º classificado na Premier League e Marcelo Bielsa critica a calendarização das provas, que não têm em consideração a preparação necessária das equipas, segundo o treinador argentino.

"É por isso que tenho sérias dúvidas sobre o futuro do futebol profissional, porque está permanentemente a ser comercializado e o produto torna-se cada vez pior. Nesta lógica comercial, ignora-se se as equipas podem oferecer bons espetáculos", afirmou o treinador do Leeds, que esta terça-feira recebe o Crystal Palace.

Este é o primeiro de sete jogos em 29 dias para a formação inglesa, que ainda não pode contar com Bamford e Ayling, dupla que ganha forma na equipa de sub-23. Em busca da segunda vitória da temporada em casa, o Leeds terá pela frente o Crystal Palace, 11.º classificado que na última jornada perdeu pela primeira vez após sete embates em que esteve invicto no campeonato.