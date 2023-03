Quando se pensava que se registaria um empate ao intervalo, eis que o avançado português Beto recolocou a Udinese na frente do marcado

O Milan perdeu com a Udinese por 3-1, na 27.ª jornada da Serie A, com um dos golos marcado pelo avançado português Beto, e esbanjou a oportunidade de subir ao segundo lugar.

A equipa de Udine adiantou-se no marcador logo aos nove minutos, pelo médio argentino Roberto Pereyra, mas o sueco Zlatan Ibrahimovic, de 41 anos, restabeleceu o empate aos 45+3, na execução de um penálti, por mão na bola de um defesa contrário, mas só à segunda tentativa.

O internacional sueco permitiu a defesa ao guarda-redes Marco Silvestri, mas o árbitro Daniele Doveri mandou repetir o castigo máximo e Ibrahimovic converteu à segunda, para o seu primeiro golo na temporada, ao quarto encontro.

Quando se pensava que se registaria um empate ao intervalo, eis que o avançado português Beto recolocou a Udinese na frente do marcador, aos 45+5 minutos, após assistência do seu parceiro do ataque, o nigeriano Isaac Sucess.

O treinador da Udinese, Andrea Sotil, viu o cartão vermelho ainda antes do intervalo, por contestar com veemência a decisão arbitral de mandar repetir o penálti.

Na segunda parte, a Udinese deu o xeque-mate no Milan, potencial adversário do Benfica nas meias-finais da Liga dos Campeões, caso ambos se apurem nas eliminatórias dos quartos, com um golo do lateral direito neerlandês Kingsley Ehizibue, aos 70 minutos.