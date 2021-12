Beto bisa no empate da Udinese em casa da Lázio

O grande protagonista da entrada forte da Udinese foi o Beto, com dois golos, aos 17 e 32 minutos.

Lázio e Udinese empataram hoje 4-4, no fecho da 15.ª jornada da Liga italiana de futebol, num jogo louco, com constantes alterações no resultado, e com dois golos do português Beto.

O antigo avançado do Portimonense soma seis golos na Serie A, depois de ter bisado, primeiro com uma cabeçada para o canto inferior da baliza de Reina, e, depois, num lance de contra-ataque, a aproveitar uma perda de bola da equipa romana.

No entanto, a Lazio reagiu de imediato, com o goleador Ciro Immobile a reduzir para 2-1, aos 34 minutos, mas à beira do intervalo novo "balde de água fria" sobre a equipa da casa, quando o médio argentino da Udinese Nahuel Molina assinou o 3-1.

Na segunda parte, uma entrada fortíssima da Lazio valeu a recuperação no resultado para 3-3, com dois golos no espaço de cinco minutos, aos 51 e 56, pelo espanhol Pedro e pelo sérvio Milinkovic-Savic, mas um minuto volvido, o central espanhol Patric, que já tinha visto um cartão amarelo, puxou um adversário e foi expulso por acumulação, deixando a Udinese em superioridade numérica.

Essa vantagem numérica seria desfeita aos 69 minutos, quando Molina viu também o segundo amarelo e foi expulso, e aproveitada pela Lazio para fazer o 4-3, aos 79, pelo central Acerbi.

Quando se pensava que o desfecho do jogo estava consumado, eis que a Udinese chega ao 4-4, aos 90+9 minutos, pelo médio alemão Torgay Arslan.

Com este resultado, a Lazio segue no oitavo lugar, com 24 pontos, enquanto a Udinese ocupa o 14.º posto, com 15.

Noutro jogo hoje disputado, o Torino e o Empoli empataram 2-2, em Turim, com a equipa da casa a chegar cedo ao 2-0, aos 10 e 15 minutos, com golos dos médios Tommaso Pobega e do croata Marco Pjaca.

Os visitantes responderam, já em superioridade numérica, devido à expulsão do costa-marfinense Wilfried Singo, aos 32, com golos do central Simone Romagnoli e do médio médio Andrea La Mantia, aos 34 e aos 72, respetivamente.

Na classificação, liderada pelo Nápoles, com 36 pontos, mais um do que o AC Milan, o Empoli é 11.º, com 20, mais dois do que o Torino, 13.º.