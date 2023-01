Beto assiste no empate da Udinese com o Hellas Verona

Já o jovem avançado português Vivaldo Semedo só foi lançado em jogo aos 92 minutos, enquanto o compatriota Leonardo Buta não saiu do banco da turma de Udine.

A Udinese empatou esta segunda-feira na receção ao aflito Hellas Verona (1-1), no jogo de fecho da 20.ª ronda da Liga italiana, com a formação da casa a contar com o avançado português Beto no onze titular.

Os visitantes adiantaram-se no marcador logo aos quatro minutos, graças a um autogolo do defesa brasileiro Rodrigo Becão, mas a Udinese reagiu bem e, aos 21, Beto assistiu o alemão Lazar Samardzic para o golo que valeu o empate.

Até ao final, e apesar de dominar completamente o encontro, a Udinese (sétima, com 29 pontos) desperdiçou várias oportunidades para ficar em vantagem, e acabou mesmo a empatar a uma bola com o 18.º e antepenúltimo classificado (13 pontos).

O jovem avançado português Vivaldo Semedo só foi lançado em jogo aos 92 minutos, enquanto o compatriota Leonardo Buta não saiu do banco da turma de Udine, que não aproveitou as derrotas da Roma, de José Mourinho e Rui Patrício, frente ao Nápoles (2-1), e do Milan, de Rafael Leão, com o Sassuolo (5-2), para se aproximar dos oponentes que seguem no sexto e no quinto postos da Serie A, com 37 e 38 pontos, respetivamente.