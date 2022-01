Bétis-Sevilha: jogo definitivamente suspenso após agressão a Jordán

Partida dos oitavos de final da Taça do Rei.

Acabou de forma abrupta o dérbi de Sevilha que este domingo se iniciou no Estádio Benito Villamarín mas que... foi dado como suspenso antes do intervalo. Tudo porque um adepto conseguiu lançar da bancada um tubo que acertaria na cabeça de Joan Jordán, deixando o médio do Sevilha caído no relvado.

A partida foi interrompida pelo árbitro Burgos Bengoetxea enquanto o jogador foi assistido, criando-se uma situação caótica dentro e fora do relvado. Após várias conversas entre árbitros, delegados das equipas e responsáveis pela segurança, o jogo foi suspenso, com os jogadores a rumarem a casa. As mais recentes informações garantiam que Jordán foi conduzido a um hospital devido às dores de cabeça e que o alegado agressor havia sido detido na bancada.

Este Bétis-Sevilha, um jogo habitualmente "quente" e onde Rui Silva e William foram titulares, contava para os oitavos de final da Taça de Espanha e estava empatado 1-1 quando teve de ser parado. Papu Gomez tinha marcado para os visitantes aos 35" e Fekir empatara quatro minutos depois num canto direto, lance que antecedeu a agressão a Jordán. Esta situação traz à memória um outro jogo, em 2007, quando o técnico Juande Ramos, então no Sevilha, foi atingido por uma garrafa e ficou inconsciente. Na altura, o jogo terminou sendo disputado à porta fechada.

Corona, reforço de inverno do Sevilha, estava na final de jogo como suplente.

Noutras partidas, o Maiorca eliminou o Espanhol de Barcelona, por 2-1, enquanto o Cádiz bateu o Sporting Gijon, por 4-2 no desempate por penáltis, após empate a zero no tempo regulamentar, e o Rayo Vallecano deixou por terra o Girona, após 2-1.