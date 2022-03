Bétis sai com nulo de Vigo e Cádiz vence Villarreal

Redação com Lusa

O Villarreal, sétimo, perdeu a oportunidade de se aproximar da zona europeia.

O Bétis, com William Carvalho em campo, ficou-se este domingo por um nulo na visita ao Celta de Vigo, em jogo da 29.ª jornada da Liga espanhola, em que a equipa de Sevilha pode ter desperdiçado dividendos.

O facto de o Barcelona, em zona de Champions, com mais um ponto, mas menos dois jogos do que o Bétis, visitar o rival Real Madrid no Santiago Bernabéu, poderia, teoricamente, dar ao Bétis argumentos para subir na classificação.

O jogo não era fácil diante do Celta de Vigo, que venceu este mesmo Bétis em Sevilha (2-0), mas que continua a ser capaz do melhor ou do pior e segue a meio da tabela, em 11.º lugar.

Na jornada, o Villarreal, sétimo, perdeu a oportunidade de se aproximar da zona europeia, nomeadamente da Real Sociedad, sexta, que ainda hoje tem jogo de alto risco em casa do Sevilha (segundo).

O '"ubmarino amarelo" é uma das equipas surpresa nos quartos de final da Liga dos Campeões -- fase em que vai defrontar o Bayern Munique -, depois de na quarta-feira golear a Juventus em Turim (3-0) e após empatar no primeiro jogo (1-1).

No regresso a La Liga, a equipa poderá ter pagado a fatura do desgaste europeu e saiu derrotada pelo Cádiz (17.º), por 1-0, com Ruben Sobrino a fazer o golo da equipa da casa já nos descontos (90+1).

Mais cedo, o Espanyol (12.º) recebeu e venceu o Maiorca (18.º), com Raul de Tomás, aos 42 minutos, a apontar o seu 14.º golo no campeonato, que o deixa na vice-liderança dos marcadores, a par de Unal (Getafe) e Vinicius Júnior (Real Madrid), e a ainda distantes oito golos de Benzema (Real Madrid).

A 29.ª jornada completa-se ainda hoje com o Sevilha-Real Sociedad e o grande clássico do futebol mundial que opõe o Real Madrid ao Barcelona.