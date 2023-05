Bétis regressa aos triunfos e reforça aspirações europeias na LaLiga

Um só golo, do brasileiro Willian José, logo aos seis minutos, bastou para os andaluzes quebrarem uma série negativa, fixando-se no sexto lugar.

O Betis, de William Carvalho, voltou esta quinta-feira aos triunfos na Liga espanhola, por 1-0, em casa do Athletic Bilbau, reforçando, à 33.ª jornada, contra um adversário direto, a sua candidatura às competições europeias.

Um só golo, do brasileiro Willian José, logo aos seis minutos, bastou para os andaluzes quebrarem uma série negativa, com um só ponto em nove possíveis, fixando-se no sexto lugar. O médio internacional português foi titular nos béticos, sendo substituído no decorrer do segundo tempo.

O Bétis tem 52 pontos, a dois do Villarreal, quinto, e mantém agora cinco pontos de avanço para o Girona e o Athletic Bilbau (47), que assim viu as suas aspirações a serem beliscadas num desafio em que dominou nas estatísticas, mas não foi eficaz.

O Girona tem-se assumido como forte candidato à Europa, como o comprova o terceiro triunfo consecutivo, depois de bater Real Madrid e Sevilha, tendo hoje ganhado por 2-1 ao tranquilo Maiorca, respondendo, aos 84 minutos, ao empate que os insulares tinham conseguido quatro minutos antes.

O Rayo Vallecano impôs-se ao Valladolid por 2-1 e subiu a nono, com 46 pontos, deixando o adversário, com a terceira derrota consecutiva, em posição desconfortável - é 16.º com 35 pontos, somente um acima da linha de água.

O Sevilha chegou a estar a perder em casa com o aflito Espanhol, por 2-1, contudo ainda deu a volta, consumando o triunfo aos 88 minutos, com tento do médio senegalês Pape Gueye.

O Sevilha é 11.º, com 44 pontos, quanto o Espanhol vê a sua vida cada vez mais complicada, sendo penúltimo, com 31 pontos, ainda assim a somente três da salvação.

Com 15 pontos em disputa, o Barcelona comanda com 82 pontos, mais 13 do que o Atlético de Madrid, com 69, enquanto o Real Madrid tem 68 e a Real Sociedad, quarta, também em posição de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, tem 61.