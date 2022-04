Bétis perde em casa com Elche e atrasa-se na corrida à Liga dos Campeões

Com Rui Silva a titular e William Carvalho a ser suplente utilizado

O Bétis perdeu esta terça-feira por 1-0 na receção ao Elche, em jogo da 33.ª jornada da LaLiga, deixando escapar a oportunidade de alcançar a pontuação do Barcelona, Sevilha e Atlético de Madrid, que ocupam lugares de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.

Com Rui Silva a titular entre os postes e William Carvalho a saltar do banco aos 81 minutos, o Bétis viu os forasteiros garantirem os três pontos graças a um golo solitário de Tete Morente, aos 82 minutos.

A formação sevilhana, que terminou reduzida a dez jogadores, por expulsão de Paul Akouokou em tempo de compensação, continua provisoriamente no quinto posto, com 57 pontos, menos três do que Barcelona (31 jogos), Sevilha e Atlético de Madrid, ambos com 32 jogos disputados, mas pode ser ultrapassada pela Real Sociedad, sexta colocada, com 55, e que na quinta-feira recebe os catalães.

Já o Elche conseguiu a segunda vitória consecutiva e é agora 13.º colocado, com 38 pontos.