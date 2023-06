Bétis oferece contrato de longa duração a Bellerín

Bellerín com Grimaldo

Apesar de o espanhol ter sofrido lesões no joelho, andaluzes confiam que o lateral está em condições ótimas. Falta sair Montoya para o negócio avançar

Os jornais espanhóis Estádio Deportivo e AS dão conta de que o Bétis vai avançar para a contratação de Bellerín e que lhe vai propor um contrato longo.

O lateral terá em mãos uma proposta de quatro ou cinco anos de contrato, um vínculo extenso para um atleta que tem 28 anos e que padeceu de problemas físicos importantes, nomeadamente uma lesão aos ligamentos cruzados anteriores do joelho esquerdo em 2019. Aliás, quando sofreu um traumatismo no mesmo joelho, no Sporting, houve especiais cuidados da equipa médica leonina.

Para o acordo ficar efetivado o Bétis quererá garantir a saída de Montoya, lateral direito. Recorde-se que o Sporting optou por não avançar para a contratação de Bellerín a título definitivo.