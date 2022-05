Bétis não sai do nulo frente ao Getafe e atrasa-se na corrida à Liga dos Campeões

Getafe e Bétis empataram a zero no fecho da 34ª jornada da LaLiga

Na formação visitante, William Carvalho falhou o jogo por lesão e Rui Silva ficou no banco, enquanto Florentino, do lado caseiro, foi suplente utilizado

O Getafe e o Bétis empataram esta segunda-feira sem golos (0-0) na partida de encerramento da 34.ª jornada da LaLiga, com Florentino, lançado aos 88 minutos, a ser o único português em ação.

Com o empate, o Bétis, de Rui Silva (suplente não utilizado) e William Carvalho (lesionado), falhou a aproximação aos lugares de Liga dos Campeões e segue no quinto posto da LaLiga, com 65 pontos, menos três do que o Atlético de Madrid e mais dois do que a Real Sociedad, que é sexta.

Já o Getafe, de Florentino Luís, emprestado pelo Benfica, é 15.º com 36 pontos, cinco acima dos lugares de despromoção, após o fecho da ronda que consagrou o Real Madrid como campeão espanhol.