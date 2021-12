Bétis goleia Real Sociedad e consolida terceiro lugar em La Liga

Com este triunfo, o Bétis segue firme no terceiro posto, com 33 pontos (17 jogos), a um apenas do rival da mesma cidade, o Sevilha, que é segundo, com 34 (16).

O Bétis goleou este domingo na receção à Real Sociedad por 4-0, na 17.ª jornada da Liga espanhola, e consolidou o terceiro lugar, com destaque para o bis do lateral esquerdo Alex Moreno.

A equipa andaluza chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças a um golo de Alex Moreno, e na segunda parte chegou à goleada, perante um adversário que pareceu acusar desgaste do jogo de quinta-feira, para a Liga Europa, no qual venceu os holandeses do PSV Eindhoven, por 3-0.

Juanmi, aos 57 minutos, marcou o segundo, o internacional francês Nabil Fekir assinou o terceiro, aos 67, cabendo a Alex Moreno "bisar" e dar contornos de goleada ao resultado, aos 79.

Com este triunfo, o Bétis segue firme no terceiro posto, com 33 pontos (17 jogos), a um apenas do rival da mesma cidade, o Sevilha, que é segundo, com 34 (16). A liderança pertence ao Real Madrid, com 39 (16), que recebe ainda este domingo o Atlético Madrid, quarto classificado, com 29 (15).

Entretanto, a crise do Barcelona prossegue, com o empate a dois golos no reduto do Osasuna, que a atira para um surpreendente oitavo lugar, com 24 pontos, a 15 do rival e líder Real Madrid.

A equipa catalã foi a primeira a marcar, aos 12 minutos, por Nico, mas, dois minutos volvidos, David Garcia restabeleceu o empate para a equipa de Pamplona, resultado que se registava ao intervalo.

Na segunda parte, o Barcelona voltou a adiantar-se no marcador, logo aos 49 minutos, pelo avançado marroquino Abdessamad Ezzalzouli, mas o Osasuna conseguiu empatar perto do final, aos 86, pelo avançado argentino Chimy Ávila.

Os catalães somaram, assim, o sexto empate na prova, na qual registam até ao momento seis vitórias e quatro derrotas, razão pela qual seguem num modesto oitavo lugar, já a 15 pontos do rival Real Madrid, atraso que pode aumentar hoje para 18 se os "merengues" venceram na receção ao Atlético Madrid.

No outro jogo de hoje da 17.ª jornada, o Villarreal derrotou o Rayo Vallecano, uma das revelações da prova, por 2-0, resultado feito na primeira parte com golos do central argelino Aissa Mendi e do avançado Gerard Moreno, aos 32 e 36 minutos, e subiu ao 13.º lugar, com 19 pontos, enquanto a equipa de Madrid segue num surpreendente sexto posto, com 27.