Bétis ganha final nos penáltis ao Valência e conquista terceira Taça da sua história

Bétis bate Valência e conquista Taça do Rei

Redação com Lusa

Juan Miranda marcou a grande penalidade decisiva, depois do empate a uma bola no final dos 120 minutos. Depois de 1977 e 2005, Bétis volta a ganhar segundo título mais importante do futebol espanhol

Foi com emoção e sofrimento que o Bétis construiu uma das vitórias mais importantes da sua história. A equipa de William Carvalho e Rui Silva bateu o Valência, após grandes penalidades, e conquistou a terceira Taça do Rei do seu palmarés.

Depois de uma igualdade a um golo no final dos 120 minutos, o Bétis foi mais forte nas grandes penalidades, beneficiando do desperdício de Musah, antes de carimbar a Taça através do pé esquerdo de Miranda.