Bétis fica reduzido a nove, perde com o Cádiz e adeptos culpam Federação

Desalento do Bétis

Frustrados com a expulsão de Sergio Canales, aos 38 minutos, os adeptos sevilhanos cantaram: "Corrupção na Federação".

O Bétis, com Rui Silva e William Carvalho a titulares, perdeu este domingo por 0-2 na receção ao Cádiz, num jogo da 28.ª jornada da LaLiga que terminou reduzido a nove jogadores.

Na primeira parte, o médio Sergio Canales foi o primeiro a ver cartão vermelho, aos 38 minutos, motivando protestos nas bancadas contra a Federação Espanhola de Futebol (RFEF), com adeptos sevilhanos a cantarem: "Corrupção na Federação".

Veja o protesto nas bancadas:

Indignación en el Villamarín con la expulsión de Canales.



El cántabro han sido expulsado en el minuto 38.



La afición ha cantado: "corrupción en la Federación".



@alonsoriveror pic.twitter.com/Dv0GEm56Ra - Relevo (@relevo) April 9, 2023

Aos 60 minutos, o Bétis perdeu mais uma unidade com a expulsão do ala Aitor Ruibal, que se seguiu aos dois golos do Cádiz, apontados por Rubén Alcaraz (53') e Chris Ramos (59').

O Bétis segue na sexta posição da LaLiga, com 45 pontos, encontrando-se a seis dos lugares de Champions - Real Sociedad está em quarto, com 51. Já o Cádiz subiu ao 14.ª posto, com 31.