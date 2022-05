Bétis empata sem golos no Santiago Bernabéu e assegura o quinto lugar

No outro jogo da última jornada, disputado esta sexta-feira, o Levante, com Rúben Vezo como suplente utilizado, foi a Madrid vencer o Rayo Vallecano

Real Madrid, já consagrado campeão, empatou sem golos na receção ao Betis, na 38.ª e última jornada da I Liga espanhola de futebol, com os sevilhanos a terminarem em quinto lugar e com acesso à Liga Europa.

Com o Real Madrid confortável com o título no bolso e com o Bétis, com Rui Silva a titular e William Carvalho como suplente utilizado, a jogar para o ponto de que necessitava para garantir o quinto posto, o jogo acabou por terminar sem golos.

Com efeito, mesmo que a Real Sociedad vença na receção ao Atlético Madrid, no domingo, o máximo que pode alcançar é a mesma pontuação do Betis, mas a equipa de Sevilha leva vantagem no confronto direto por ter empatado sem golos em San Sebastián e ter vencido em casa por 4-0.

Já o Real Madrid termina o campeonato em primeiro com 86 pontos.

No outro jogo da última jornada, disputado esta sexta-feira, o Levante, com Rúben Vezo como suplente utilizado, foi a Madrid vencer o Rayo Vallecano, de Kevin Rodrigues, por 4-2, vitória que pouco lhe serve, visto que já tinha a descida à II Liga consumada, em 19.º e penúltimo lugar, com 35 pontos, enquanto o seu adversário está num tranquilo 12.º lugar, com 42 pontos.