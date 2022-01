Bétis elimina Sevilha da Taça do Rei com assistência de William Carvalho

Fotografia: Facebook do Bétis

Jogadores do Bétis festejam passagem aos quartos da Taça do Rei

William Carvalho assistiu, aos 73, Sergio Canales, que selou a eliminação do Sevilha, numa partida retomada este domingo e disputada à porta fechada após os incidentes que ditaram a suspensão no sábado.

O Bétis garantiu a passagem aos quartos-de-final da Taça do Rei com um golo de Sergio Canales aos 73 minutos, a passe do internacional português William Carvalho, que desbloqueou o empate a uma bola registado na primeira parte de ontem, interrompida devido ao comportamento dos adeptos.

Num jogo à porta fechada e onde Joan Jordán, médio do Sevilha que foi alvo de um arremesso de um objeto por parte dos adeptos do Bétis, ficou de fora devido a ainda se encontrar sob observação médica, o conjunto orientado por Lopetegui assistiu à reviravolta no marcador, que tinha ficado empatado a uma bola ontem, após golos de Papu Gómez, aos 35, e de Nabil Fékir, quatro minutos depois, através de um canto direto.

Tecatito Corona ainda se estreou com a camisola do Sevilha, entrando aos 67, mas foi incapaz de evitar a eliminação perante o grande rival, que se junta ao Valência, Rayo Vallecano, Cádiz e Mallorca no lote das equipas já apuradas para a próxima fase da Taça.