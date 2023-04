Bétis e Real Sociedad empatam e mantêm distâncias na luta pela Champions

Nulo em jogo da ronda 31 do campeonato espanhol.

O Bétis empatou esta terça-feira sem golos na receção à Real Sociedad, na 31.ª jornada da Liga espanhola de futebol, com os bascos a manterem seis pontos de vantagem sobre os andaluzes na luta pelo quarto lugar.

Com os portugueses Rui Silva na baliza e William Carvalho no meio-campo, os béticos jogaram melhor durante a maior parte do encontro, mas não conseguiram desfazer o "nulo", um feito quase conseguido por Mikel Merino para os "txuri urdin" já nos descontos, para o guardião português "salvar".

Contas feitas, os bascos somam agora 55 pontos, após o segundo jogo seguido sem perder, e seguem em quarto lugar, último de acesso à Liga dos Campeões, e a cinco pontos do Atlético de Madrid, terceiro, que pode "fugir" na quarta-feira.

Quanto à formação de Sevilha, o quinto lugar, com 49 pontos, espelha o recente mau momento, com apenas uma vitória nos últimos cinco encontros em La Liga, e ainda pode ser ultrapassada nesta ronda pelo Villarreal, sexto com 47, e igualada pelo Athletic, sétimo, com 46.

Antes, um póquer do argentino Taty Castellanos (12, 24, 46 e 62 minutos) "demoliu" o Real Madrid, que saiu batido por 4-2 do reduto do Girona, tendo marcado pelo brasileiro Vinícius (34) e por Lucas Vázquez (85).

Tendo apresentado uma equipa alternativa, os merengues segundos classificados, preparam já as meias-finais da Liga dos Campeões, com o Manchester City, em maio, estando já longe do líder FC Barcelona, que quarta-feira pode ampliar para 14 os pontos de vantagem na liderança do campeonato, quando faltarão sete rondas para o fim.

No outro jogo de hoje da 31.ª jornada, o Osasuna foi a Cadiz vencer por 1-0, com o único golo da partida a ser marcado pelo médio Ruben Garcia, seguindo em oitavo lugar, com 44 pontos, enquanto a equipa da casa ocupa o 15.º, com 32.

Na quarta-feira, o líder Barcelona visita o Rayo Vallecano, o Celta de Vigo, treinado pelo português Carlos Carvalhal, recebe o Elche, e o Atlético de Madrid é visitado pelo Maiorca.