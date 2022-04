Bétis direciona atenções para um criativo do Real Madrid

Isco, maioritariamente fora das opções de Ancelotti, poderá ser contratado a custo zero pelo vencedor da Taça do Rei

Pouco utilizado na equipa do Real Madrid, e uma sombra daquilo que já foi com a camisola do clube merengue, Isco, médio criativo espanhol, deixará a capital dentro de meses e rumará ao sudoeste do país para representar o Bétis de Sevilha.

Segundo o jornal "As", o centrocampista é um dos desejos do treinador Manuel Pellegrini, que conduziu os sevilhanos à conquista da Taça do Rei nesta época, e o próprio tem a vontade de acrescentar a cor verde ao equipamento.

A aquisição de Isco, que poderá ser feita a custo zero no verão - termina contrato com o Real em junho próximo -, está dependente da entrada do Bétis na Liga dos Campeões ou de lucros com vendas, dado que a remuneração anual do médio internacional espanhol cifra-se em mais de 10 milhões de euros brutos.

Para ajudar à mudança, Isco tem como preferência, aponta o "As", manter-se no principal campeonato espanhol e uma relação próxima com Manuel Pellegrini e Joaquín Sánchez, com quem trabalhou no Málaga, entre 2011 e 2013.

O médio internacional espanhol anseia por voltar ao melhor nível e ter preponderância. Esta época, foi apenas titular em três jogos do Real Madrid, num total de 12 disputados (um golo), e ficou de fora da lista de inscritos para a Liga dos Campeões.