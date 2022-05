Bétis, com William e Rui Silva, ganha ao Valência de Thierry e Guedes e ainda sonha com Champions

Com golos do avançado brasileiro Willian Jose, aos 57, de Sergio Canales, aos 87, e Borja Iglésias, aos 90, os béticos garantiram três pontos importantes, que permitem aproximação provisória de três pontos aos lugares de Champions

O Valência, de Thierry Correia e, depois, Gonçalo Guedes, foi derrotado em casa, por contundentes 0-3, pelo Bétis de Rui Silva e William Carvalho, em partida a contar para a 36ª jornada da Liga Espanhola.

Com golos do avançado brasileiro Willian Jose, aos 57, de Sergio Canales, aos 87, e Borja Iglésias, aos 90, os béticos garantiram três pontos importantes, que permitem aproximação provisória de três pontos aos lugares de Champions.

O Granada do guarda-redes português Max e do defesa Domingos Duarte, ambos titulares, sofreu para conquistar importante triunfo 1-0 sobre o Athletic Bilbau.

Alex Collado, aos 35 minutos, apontou o único golo de um jogo emocionante nos minutos finais, com os forasteiros a reclamar um penálti nos descontos, nos quais ainda atiraram uma bola ao poste. Entre os dois lances, e na sequência da possível infração na área, foi anulado o 2-0, por indicação do VAR, em contra-ataque, por fora de jogo.

O Granada é 16.º com os mesmos pontos do Getafe, que tem um jogo a menos, mantendo cinco de vantagem para o Maiorca, em zona de descida e com um desafio por disputar; já o Athletic Bilbau é oitavo com 52, a um do Villarreal, em posição de disputar a Conference League e com uma partida a menos.