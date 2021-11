Besiktas quer comprar Pjanic, mas falta o sim (ou o não) de Xavi

Direção do clube de Istambul agradada com o desempenho do médio, dentro e fora do campo

Miralem Pjanic caiu no goto dos adeptos e dos representantes do Besiktas. O médio é uma das figuras do clube de Istambul e a intenção da direção passa pela continuidade, que está dependente da visão de Xavi.

Ahmet Bulut, representante que intermediou o negócio entre Barcelona e Besiktas, lembra que a possível aquisição a título definitivo não depende apenas da vontade do clube de Istambul.

"Não sabemos, neste momento, qual será a opinião de Xavi", lembrou Bulut, destacando a dificuldade de entendimento entre Pjanic e o anterior técnico do Barcelona, Ronald Koeman.

Recorde-se que Pjanic chegou a Camp Nou no verão de 2020, num negócio a envolver, também, o médio brasileiro Arthur. Raramente foi opção importante para Koeman.