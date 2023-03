Besiktas não sabe onde pára Dele Alli: "Está a chover, acho que foi por isso que não veio"

O internacional inglês tem sido uma completa desilusão na Turquia e agora já nem vai aos treinos.

A passagem de Dele Alli pelo Besiktas tem sido atribulada (para dizer o mínimo), mas conheceu agora o ponto mais baixo. Depois de, na semana passada, ter sido noticiado o seu afastamento dos trabalhos da equipa principal, ontem o treinador Senol Gunes admitiu, em tom irónico, que no clube ninguém sabe do paradeiro do internacional inglês.

"Demos-lhe permissão para tirar uns dias, e ainda não voltou. Está a chover, acho que foi por isso que ele não veio", disparou o veterano técnico turco, completando depois mais a sério: "Estamos a tentar saber dele, não o conseguimos contactar por telemóvel. Esperamos que não tenha tido um acidente."

Este é apenas mais um capítulo da péssima passagem de Alli pelo futebol turco. Cedido pelo Everton às águias negras no início da temporada, a antiga estrela do Tottenham desiludiu em grande escala na primeira metade da temporada, chegando a ser substituído (por Gedson Fernandes) decorridos apenas 29 minutos num jogo para a Taça contra um clube do terceiro escalão.

Desde então somou mais seis utilizações, num total de 15 (e três golos), mas sempre longe do rendimento esperado para um jogador de 26 anos e que na segunda época de sénior era avaliado em 100 milhões de euros, tendo sido noticiado em janeiro o desejo do Besiktas de cancelar o empréstimo por essa altura. A última aparição pública de Dele Alli foi na passada quinta-feira, quando o internacional inglês tirou uma fotografia com o filho de Kim Kardashian no estádio do Arsenal, onde foi assistir ao jogo da Liga Europa com o Sporting.