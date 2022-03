Besiktas estuda continuidade de Pjanic, mas enfrenta grande obstáculo

Pjanic ao serviço do Besiktas

Médio está emprestado ao Besiktas pelo Barcelona

O Mundo Deportivo garante este sábado que o Besiktas está agradado com Miralem Pjanic e já se encontra a estudar formas de poder vir a contar com o internacional bósnio em definitivo.

O médio de 31 anos tem contrato com o Barcelona até 2024 e o salário que aufere em Camp Nou apresenta-se como o principal entrave às pretensões do emblema turco, devido a incluir valores fora da realidade financeira do clube.

A publicação avança ainda que Pjanic não conta para Xavi, apesar de o técnico valorizar a qualidade do experiente jogador, que também já se mostrou inclinado em permanecer em Istambul na próxima época.

Enquanto o Besiktas pensa em formas de vir a contar com Pjanic, o grande rival Galatasaray também estará atento à situação do médio, ainda que o Barça tenha negado quaisquer avanços nesse sentido por parte do emblema turco.

Esta temporada, Miralem Pjanic leva quatro assistências em 22 jogos pelo Besiktas, atual oitavo classificado da Liga turca.