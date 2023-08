Besiktas confirma negociações por Sergio Ramos e Talisca, mas processos falharam

Clube turco tentou contratar os dois jogadores, mas não houve acordo financeiro

O Besiktas anunciou na segunda-feira ter tentado as contratações de Sergio Ramos (jogador livre) e Anderson Talisca (Al Nassr), confirmando os rumores da imprensa desportiva neste mercado de transferências. No entanto, o clube turco revelou que ambas as negociações falharam, devido às exigências financeiras, pelo que não houve acordos.

"Os bem-sucedidos jogadores Anderson Talisca e Sergio Ramos, que ocupam lugar de destaque no mercado futebolístico mundial devido às suas qualidades, que todos os clubes, todos os presidentes e todos treinadores gostariam de ver nos seus quadros, também estiveram na pauta de transferências do nosso clube. Nesse sentido, foram feitos contactos tanto com Anderson Talisca e o seu clube, quanto com Sergio Ramos. As negociações, que foram feitas considerando os interesses do nosso clube, foram encerradas devido a divergências sobre questões financeiras", pode ler-se em nota divulgada pelo clube.

