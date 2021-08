Can Bozgodan

Adversário do Sporting fechou a contratação de Can Bozgodan

Can Bozgodan, médio de 20 anos, é reforço do Besiktas, adversário do Sporting na Liga dos Campeões.

O clube turco confirmou a transferência esta sexta-feira: empréstimo do Schalke 04 e opção de compra no final da época. Can nasceu na Alemanha, mas tem raízes na Turquia.