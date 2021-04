Bernardo Silva ainda assistiu, mas não impediu golpe de teatro em Manchester

Leeds, reduzido a dez jogaores, garantiu o triunfo na casa do City nos descontos.

Tremenda surpresa em Manchester: o City foi derrotado em casa (1-2) pelo Leeds na ronda 31 da Premier League. A formação orientada por Pep Guardiola viu assim quebrada uma série de seis vitórias entre todas as competições, iniciada depois do desaire no dérbi de Manchester, também em casa.

Stuart Dallas, internacional pela Irlanda do Norte, foi a grande figura do encontro, ao marcar os dois golos da formação orientada por Marcelo Bielsa. O defesa de 29 anos inaugurou o marcados aos 42' e fixou o 1-0 como resultado na primeira parte. Mas antes do intervalo, o Leeds ficou reduzido a dez, após a expulsão de Cooper.

O Manchester City conseguiu empatar por Ferran Torres, aos 76', assistido por Bernardo Silva, mas o golpe de teatro surgiu em plenos descontos, quando Dallas voltou ao marcar, aos 90'+1'.

Os citizens, que tiveram Cancelo, além de Bernardo, na equipa titular, e Rúben Dias como suplente não utilizado, continuam na liderança, com 74 pontos, 14 de vantagem para o United, que tem dois jogos a menos. O Leeds, que contou com Hélder Costa, está no nono posto, com 45 somados.