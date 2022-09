Berlusconi e o Monza: "Vou intervir como fazia no Milan"

Silvio Berlusconi, presidente honorário do Monza, e Adriano Galliani, CEO do emblema

Presidente honorário do Monza quer levar o clube ao topo

Depois do sucesso no Milan, o ex-primeiro ministro italiano Silvio Berlusconi quer repetir a receita no Monza, que comprou em 2018 (quando estava na Serie C) e do qual agora é presidente honorário, com Adriano Galliani como CEO, reeditando uma dupla que vingou nos rossoneri.

"Levar o Monza até à Serie A deu-me mais alegria que vencer a Liga dos Campeões. Vou intervir diretamente nas táticas, com conselhos, como fazia com todos os treinadores no Milan. Palladino mereceu esta oportunidade, mas não há dúvidas de que vou tratar disso diretamente, porque já provei que no futebol eu sei como atingir os objetivos pretendidos.", afirmou Berlusconi, numa entrevista à Tele Lombardia.

Berlusconi ficou eufórico com o triunfo do Monza sobre a Juventus e quer mais, não se coibindo de dar "sugestões" ao técnico. Por agora o Monza segue em 18.º da Serie A.