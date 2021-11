Benzema volta a marcar e sobre a Bola de Ouro atira: "Veremos, espero que sim"

Benzema é um dos favoritos para o prémio de melhor jogador do mundo na atualidade.

Com o Real Madrid são 14 golos e oito assistências em 15 jogos nesta temporada. Apontado como um dos favoritos à conquista do prémio Bola de Ouro deste ano, Benzema voltou a marcar com a seleção francesa, agora na vitória com a Finlândia (2-0).

Questionado sobre a expectativa em torno do prémio de melhor do mundo, o avançado de 33 anos não escondeu que está confiante perante nomes como Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski.

"Bola de Ouro? Bem, vamos ver, espero que sim", disse Benzema ao aproximar-se de Platini na classificação de artilheiros da seleção nacional. O jogador do Real Madrid soma 36 golos, face aos 41 da antiga estrela francesa.

"Estou feliz por ganhar, por participar e por marcar nos jogos. Estou muito feliz e espero que continue. De qualquer forma, pela equipa que temos, o Mundial'2022 deve estar entre nossos objetivos", disse, apontando à revalidação do título mundial.

Rúben Dias, do Manchester City, e Bruno Fernandes, do Manchester United, são estreantes entre os 30 finalistas do Bola de Ouro, enquanto Cristiano Ronaldo já venceu o prémio por cinco vezes, em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. O vencedor será conhecido no dia 29 deste mês de novembro.