Benzema segue pisadas de Ronaldo e já são conhecidos detalhes do acordo

Benzema despediu-se do Real Madrid

Avançado francês está a caminho da Arábia Saudita e será orientado por Nuno.

Depois de anunciada a saída do Real Madrid, o futuro de Benzema deverá mesmo passar pelo futebol da Arábia Saudita. O rumor ganhou novos contornos com a informação de que o avançado francês de 35 anos "assinou a parte principal dos documentos para se tornar o novo jogador do Al Ittihad", campeão daquele país asiático que é orientado por Nuno Espírito Santo, segundo Fabrizio Romano, jornalista especialista em mercado.

Benzema esteve 14 épocas ao serviço dos merengues. Chegou ao Real Madrid em 2009, com apenas 21 anos, proveniente dos franceses do Lyon, clube onde se formou e chegou à equipa principal.

Na capital espanhola, conquistou 25 títulos, entre eles cinco Ligas dos Campeões, quatro Supertaças europeias, cinco Mundiais de clubes, quatro Ligas espanholas, três Supertaças e três Taças do Rei.

O dianteiro foi também distinguido diversas vezes a título individual, entre elas com a conquista da Bola de Ouro, prémio do France Football para o melhor futebolista da época, arrebatado em 2022.

Caso se confirme a mudança para a Arábia Saudita, será adversário de Cristiano Ronaldo, grande estrela do Al Nassr. O contrato será válido até 2025, com mais uma época de opção.